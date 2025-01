SanDisk lance la Creator USB-C : une clé usb de 1 To !

SanDisk étoffe sa gamme de stockage avec une nouvelle clé usb : la SanDisk Creator USB-C. C’est une clé que le fabricant destine principalement aux créateurs de contenu, même si évidemment elle peut être utilisée librement par tout le monde…

La clé usb mesure 16 mm large sur 45,8 mm de long et 11,.8 mm d’épaisseur pour un poids de 10,8 grammes. Sa coque est de couleur bleue / violette. A une extrémité on trouve un port USB C tandis que de l’autre côté on trouve une sorte d’anneau qui servira par exemple à l’accrocher à un porte clé, un sac, etc..

La clé usb SanDisk Creator USB-C est équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme ISB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Dans les faits cela se traduit par des débits qui peuvent atteindre 400 Mo/s en vitesse de pointe dixit SanDisk.

Le constructeur propose la clé SanDisk Creator USB-C en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Les tarifs sont respectivement de 35,99€, 59,99€ et 113,99€ avec une garantie de cinq ans.