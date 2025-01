LaCie Rugged SSD Pro5 : un SSD externe en Thunderbolt 5

Le LaCie Rugged SSD Pro5 est un SSD externe haut de gamme qui offre des taux de transferts de 6.700 Mo/s en lecture et de 5.300 Mo/s en écriture.

Le nouveau LaCie Rugged SSD Pro5 est un SSD externe haut de gamme qui bénéficie d’une interface Thunderbolt 5. Particulièrement véloce, il offre des taux de transferts qui peuvent attendre jusqu’à 6.700 Mo/s en lecture et jusqu’à 5.300 Mo/s en écriture. Il se permet d’être plus rapide que le SSD Sabrent XTRM5 lancé cet été et équipé, lui aussi, d’une interface Thunderbolt 5.

Et évidememt, comme tout bon modèle LaCie qui se respecte, le SSD est équipé d’une coque résistante. Cette coque, qui n’est pas de couleur orange cette fois-ci mais de couleur violette, lui permet de résister à l’eau (IP68), à la poussière, aux chutes (jusqu’à 3 mètres) et à la pression d’un véhicule de deux tonnes.

Conçu pour supporter les conditions les plus extrêmes, le Rugged SSD Pro5 résiste à des chutes d’une hauteur allant jusqu’à trois mètres et offre un indice de protection IP68 (poussière et eau). Conçu par Neil Poulton, son boîtier en caoutchouc robuste et emblématique offre une portabilité maximale dans les flux de travail actifs tout en protégeant les données. Conçu pour satisfaire les créateurs tout en préservant la planète, ce disque intègre 45 % de matériaux recyclés (en poids), réduisant ainsi son impact environnemental sans sacrifier les performances.

Bref… ce SSD sera idéal pour les utilisateurs un brin baroudeur qui veulent avoir à disposition partout avec eux une solution de sauvegarde efficace et rapide. Au niveau encombrement : le LaCie Rugged SSD Pro5 mesure 98 mm de long, 65 mm de large et 17 mm d’épaisseur et pèse 105 grammes seulement.



Le LaCie Rugged SSD Pro5 existe en deux capacités : 2 To (439,99€) et 4 To (699,99€). Sa garantie est de cinq années.