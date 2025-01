La nouvelle clé de Patriot est prévue t pour les iPhone

La nouvelle clé usb iLux Stick de Patriot est un produit assez original. En effet, le produit ne s’adresse pas vraiment aux ordinateurs mais plutôt aux smartphones et notamment aux iPhone d’Apple.

Grâce à la clé iLux Stick, les possesseurs d’iPhone pourront étendre la capacité de stockage de leur appareil et même automatiser le transfert de leurs photos et vidéos vers la clé grâce à l’application iLux Stick Smart Backup disponible sur iOS et iPadOS. L’app permet de sécuriser les données et de créer plusieurs profils (jusqu’à 16) afin que différents utilisateurs puissent sauvegarder leurs fichiers sur la même clé.

La clé mesure 6,76 cm de long sur 1,31 cm de large et 0,80 cm d’épaisseur pour un poids de 17,8 grammes seulement.

Afin de pouvoir être utilisable sur la majorité des iPhone du marché, la clé est munie d’une double connectique. On trouve à chaque extrémité un connecteur différent : un port Lightning d’un côté et un port USB Type C de l’autre côté. Ainsi le stockage est utilisable aussi bien sur les « vieux » iPhone équipés d’un port Lightning que sur les nouveaux iPhone 15 et 16 dotés de port USB C.

La clé PNY iLux Stick existe en quatre capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Pour l’instant on ne connait pas son prix de vente. On sait simplement qu’elle sera couverte par une garantie de trois ans.