Patriot lance la Supersonic Rage Pro : une clé usb qui atteint 420 Mo/s

La Supersonic Rage Pro est la toute nouvelle clé usb du fabricant Patriot. Performante, elle peut atteindre des débits de 420 Mo/s en lecture et en écriture, le tout avec 8.000 iOPs en lecture/écriture 4K.

Ces taux de transferts élevés peuvent être atteints grâce à l’utilisation de puces mémoire NAND Flash 3D (comme celles que l’on trouve dans les SSD) et d’un contrôleur récent (le modèle n’est pas précisé par contre).

La Supersonic Rage Pro est dotée d’une connectique USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) qui se présente sous la forme d’un connecteur USB type A. C’est un peu dommage pour une clé usb de ce type de ne pas avoir opter pour un connecteur USB C et d’utiliser une interface USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) autrement plus performante.

La clé mesure 59 x 21 x 8 mm et pèse 11 grammes. Elle est disponible en trois capacités : 128 Go, 256 Go et 512 Go, qui sont déjà référencées à respectivement 39,99€, 59,99€ et 99,99€ sur Amazon.fr.