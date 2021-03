Promo spéciale télétravail, restez productif : Office 2019 dispo à seulement 26,86€ sur Godeal24

L’un des principaux changement que représente le COVID-19 dans la vie des salariés est le développement du télétravail à grande échelle. Dans de nombreux secteurs, le télétravail est devenu la norme. Pour de nombreux employés, cela requiert une nouvelle façon de s’organiser et de travailler, tout en adoptant les diverses technologies de l’information et de la communication qui sont mises à leur disposition. Ainsi, ils peuvent exercer leur profession hors de leur lieu de travail habituel : généralement directement depuis chez eux, avec les avantages et les inconvénients que cela implique.

Le télétravail a tendance à se poursuivre et à se généraliser grâce à la flexibilité, la sécurité et la productivité que cela procure. Grâce au télétravail, les temps de trajet et la gestion des coûts sont réduits, ce qui en fait une solution pouvant convenir aussi bien à l’employé qu’à l’employeur.

Pour réduire les coût liés au télétravail, Godeal24 propose une offre logicielle adaptée. Grâce aux remises qu’ils proposent sur les licences authentiques pour Windows 10 Professionnel et Windows 10 Entreprise LTSC, les passionnés de PC et les entreprises peuvent se procurer leurs logiciels à des prix très compétitifs.

Offre promotionnelle

Pour le télétravail, un système d’exploitation et des logiciels sont nécessaires. Appliquez le code promo correspondant dans le panier pour obtenir une chouette réduction.

– Office 2019 Professional Plus à 26,86 € (62% de réduction sur le code: EBW62)

– Office 2016 Professional Plus à 20,68 € (62% de réduction sur le code: EBW62)

– Windows 10 Professionnel 32/64 bits à 7,40 € (50% de réduction sur le code: EBW50)

– Windows 10 Professionnel 32/64 bits 2PCs à 12,13 € (50% de réduction sur le code: EBW50)

Windows à moitié prix

Godeal24 vous propose un moyen sûr et économique d’obtenir un logiciel authentique pour votre nouvel ordinateur ou pour mettre à niveau les PC qui tournent encore avec une version antérieure de Windows.

– Clé CD Windows 10 Famille 32/64 bits à 7,96€ avec le code promo EBW50

– Clé CD Windows 10 Famille 32/64 bits pour 2 PC à 13,24€ avec le code promo EBW50

– Clé CD Windows Server 2019 Standard à 15,66€ avec le code promo EBW50

Offre groupée premium

– Bundle Windows 10 Professionnel + Office 2019 Pro à 34,07€ avec le code promo EBW62

– Bundle Windows 10 Famille + Office 2019 Pro à 34,15€ avec le code promo EBW62

– Bundle Windows 10 Professionnel + Office 2016 Pro à 24,14€ avec le code promo EBW62

– Pack Windows 10 Famille + Office 2016 Pro à 24,40€ avec le code promo EBW62

D’autres offres avec 55% de réduction

Si vous recherchez des logiciels à usage domestique, étudiant ou professionnel, voici des produits adaptés disponibles à bon prix.

– Compte Office 365 pendant 1 an pour 1 appareil sous Windows à 15,19€ avec le code EBW55

– Bundle : clé Windows 10 Pro + compte Office 365 à 20,59€ avec le code EBW55

– Clé Project Professional 2019 pour 1 utilisateur à 22,55€ avec le code EBW55

– Clé Visio Professional 2019 pour 1 utilisateur à 19,19€ avec le code EBW55

Le processus d’achat est simple et diverses méthodes de paiement sont disponibles, avec bien sûr la livraison gratuite. Toutes les promotions et remises spéciales présentées ci-dessus sont limitées dans le temps et ne sont valables que jusqu’à épuisement des stocks – donc si vous souhaitez mettre à niveau votre logiciel informatique prochainement, ne tardez pas trop pour profiter d’une des promotions ci-dessus.

Si vous rencontrer des problèmes ou si vous avez juste quelques questions à poser, leur service client est là pour vous aider avec des paroles et des actes ! Pour tout type de contact, envoyez-leur simplement un e-mail à l’adresse suivante: service@godeal24.com.