Patriot VPR400 : un SSD M.2. PCIe 4.0 pour les fans de RGB

Chez Patriot, un nouveau SSD est en approche et le fabricant indique que son SSD est plutôt orienté « gaming ». Comprenez par là que son VPR400 est un SSD M.2. PCIe 4.0 qui offre la particularité d’être équipé d’un dissipateur thermique qui intègre un éclairage RGB dont les gamers sont très friands (ou pas…)

Outre cet éclairage flashy, le VPR400 est un SSD M.2. PCIe 4.0 plutôt classique pour ne pas dire banal. Il n’offre pas des taux de transferts faramineux commme certains modèles haut de gamme puisqu’il se contente d’atteindre 4.600 Mo/s en lecture et 4.400 Mo/s en écriture (là où certains engins carburent à plus de 6.000 Mo/s). Au niveau du nombre d’opérations par seconde, le VPR400 atteint pour sa part 600K iOPS en lecture et 500K iOPS en écriture.

Au niveau technique, le VPR400 de Patriot est un SSD M.2 au format 2280. Il exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Innogrit IG5220. Les puces de NAND Flash sont refroidies par un dissipateur thermique en aluminium.

Des modèles de 512 Go et 1 To sont prévus pour la fin du mois de juin. Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués par le constructeur.