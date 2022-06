Internet Explorer 11 : clap de fin pour le navigateur !

C’est à partir d’aujourd’hui, mercredi 15 juin 2022, que Microsoft met officiellement fin au support d’Internet Explorer 11 sous Windows 10. A partir de maintenant le navigateur ne sera plus disponible en téléchargement. Et Microsoft invite les utilisateurs d’IE11 à migrer vers son navigateur maison : Microsoft Edge qui se veut plus abouti et plus sécurisé.

Evidemment, ce n’est pas le seul navigateur web au monde : donc libre à chacun d’écouter les conseils de Microsoft qui prône (sans surprise) pour sa paroisse ou d’opter pour le navigateur de son choix, que ce soit : Firefox, Chrome, Opera, Safari, ou autres…

Au final, c’est donc aujourd’hui que Microsoft tire un trait définitif sur Internet Explorer. Un navigateur qui aura finalement fait beaucoup parler de lui (aussi bien en mal qu’en bien – mais principalrement en mal d’ailleurs…) depuis sa longue carrière entâmée en 1995.

RIP IE !

Pour information, on avait déjà annoncé la date fatidique à deux reprises sur le site. Si vous souhaitez plus de détails concernant l’arrêt d’Internet Explorer je vous invite à les consulter ci-dessous :