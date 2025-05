Microsoft intensifie le déploiement de Windows 11 24H2

C’est un secret pour personne : la mise au placard de Windows 10 est prévue dans quelques mois. En effet, à partir du 14 octobre 2025 le support de Windows 10 cessera de fonctionner et seules les personnes ayant souscrit à un (coûteux) abonnement continueront de recevoir les mises à jour de sécurité de leur OS préféré.

Dans cette optique, Microsoft souhaite imposer par tous les moyens possibles le passage à son dernier système d’exploitation : Windows 11 et à la dernière mise à jour de celui-ci : 24H2.

Microsoft est donc en train d’intensifier le déploiement de Windows 11 24H2 auprès d’un maximum d’utilisateurs et de machines. L’éditeur affirme que cette version a suffisamment été testée et est suffisamment fiable pour qu’elle soit déployée via Windows Update à l’ensemble des machines fonctionnant sous Windows 11. Cela inclut les éditions familiales mais aussi les éditions professionnelles de Windows 11.