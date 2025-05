French Days : MSI Spatium M450 1 To à 49,99€ sur Grosbill

Lancé en janvier 2022, le SSD MSI Spatium M450 d’une capacité de 1 To est bradé durant les French Days au tarif de 49,99€ sur Grosbill.

French Days : le SSD M.2. PCIe 4.0 MSI Spatium M450 de 1 To bradé à 49,99€ sur Grosbill

Lancé en janvier 2022, le SSD MSI Spatium M450 d’une capacité de 1 To est bradé durant les French Days au tarif de 49,99€ sur Grosbill. C’est un très bon prix sachant que le même modèle se négocie à 63,03€ sur Amazon.fr.

Le Spatium M450 est un SSD M.2. NVME PCI Express 4.0 d’entrée de gamme. Il est animé par un contrôleur Phison E19T et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D. La version 1 To offre des taux de transferts de 3.600 Mo/s en lecture et de 3.000 Mo/s en écriture (420K/550K 4K iOPS).

Le Spatium M450 bénficie d’une garantie de 5 ans. Le SSD de 1 To offre un MTBF de 1,5 millions d’heures et une endurance de 600 To/an.