ProGrade annonce une carte mémoire SDXC Gold de 1 To

Le fabricant ProGrade Digital annonce la sortie d’une carte mémoire SDXC de grande capacité et plutôt rapide. En effet, sa nouvelle carte mémoire SDXC UHS-II Gold offre un espace de stockage de 1 To. La carte est un modèle de classe 10 qui répond aux normes V30 et U3.

En terme de performances, cette carte de 1 To supporte une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 250 Mo/s et une vitesse d’écriture pouvant atteindre 130 Mo/s. Elle pourra être utilisée efficacement pour enregistrer des vidéos et des photos. Le fabricant vise essentiellemet le marché des professionnels, notamment les vidéastes, avec cette nouvelle carte mémoire SDXC de 1 To.

«L’ajout d’un point de capacité de 1 TB à notre ligne de cartes à mémoire SDXC V60 Gold haute performance existante permet des temps de prise de vue prolongés pour les clients de la photo et de la vidéo», déclare Josh Brewer, chef de produit chez ProGrade Digital. «Les clients peuvent maintenant tirer plus longtemps sans avoir besoin de changer de carte à mémoire, ce qui permet à la fois d’économiser du temps et de l’espace sur un tir.»

La carte mémoire SXC de 1 To de ProGrade Digital est annoncée aux Etats-Unis au tarif de 249,99 dollars. Elle est couverte par une garantie de trois ans.