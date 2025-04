ADATA propose une nouvelle carte mémoire. Attention il ne s’agit pas d’une banale carte SDXC comme on en trouve un peu partout mais d’une carte SDXC Express. La carte répond en effet à la norme SD Express 8.0, plus performante, mais qui nécessite l’utilisation d’un appareil récent compatible avec cette norme.



C’est une carte qui exploite une interface PCI Express 3.0 2x et qui profite du protocole NVMe pour atteindre des taux de transferts assez élevés puisqu’il est question de débits de l’ordre de 1.600 Mo/s en lecture et 1.200 Mo/s en écriture.

Avec de telles performances, il est possible de transférer rapidement de nombreux fichiers, ce qui devrait plaire en particulier aux photographes et aux vidéastes.

La nouvelle carte d’ADATA supporte également les normes U3 et V30. Pour le moment la carte est disponible en une seule et unique capacité de stockage : 512 Go. On ne connaît pas encore son prix de vente.