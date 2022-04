LEXAR double la capacité de la carte mémoire SDXC Professionnal 1800x

Le fabricant LEXAR passe à la vitesse supérieure et décline sa gamme de cartes SDXC Professional Gold 1800x avec une nouvelle capacité de stockage. Déjà disponible en version 64, 128 et 256 Go depuis octobre dernier, cette gamme est à présent disponible avec 512 Go d’espace de stockage.

La bonne c’est que l’augmentation de la capacité va permettre aux photographes et vidéastes de stocker encore plus de clichés et de vidéos. Par ailleurs, la carte répond aux normes UHS-II, V60, U3 ce qui la rend efficace aussi bien pour l’enregistrement de vidéos en Full HD qu’en 4K – Ultra HD.

A noter que la carte mémoire SDXC Professionnl Gold de LEXAR est un modèle 1800x. Cela signifie qu’elle offre un taux de transfertsde 1800 x 150 Ko/s soit 270 Mo/s en lecture. Par contre, en vitesse d’écriture elle atteint au maximum 180 Mo/s.

La carte mémoire Professionnl Gold 1800x de 512 Go sera commercialisée en France dans le courant du mois d’avril. Elle est annoncée au tarif de 249,90€. A titre de comparaison, les modèles précédents qui offrent une capacité de stockage de 64, 128 et 256 Go coûtent respectivement 56,80€, 91,80€ et 149,80€ sur Amazon.fr.