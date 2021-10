Lexar lance la carte mémoire SDXC Professional 1800x Gold

LEXAR propose une nouvelle série de cartes mémoire SDXC. La gamme Lexar Professional 1800x de la série Gold répond à la norme UHS-II. Les nouvelles cartes offrent des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 270 Mo/s en lecture et jusqu’à 180 Mo/s en ecriture.

Ces vitesses de transferts élevées devraient intéresser les vidéastes et les photographes qui pourront filmer et photographier sans soucis en Full HD et en 4K sans être limiter par les performances de la carte.

La gamme Profesionnal 1800x est composée de trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Les différents modèles seront disponibles dès ce mois ci dans le commerce aux tarifs respectifs de 43,90€, 74,90€, et 139,90€.