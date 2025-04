Lexar lance des cartes SDXC résistantes en acier inoxydable

Le constructeur Lexar annonce la sortie des premières cartes SDXC en acier inoxydable au monde. Il s’agit des cartes mémoires SDXC ARMOR GOLD et ARMOR SILVER PRO.

Plus résistantes que les cartes SD traditionnelles, les ARMOR GOLD et ARMOR SILVER PRO sont 37 fois plus résistantes que les cartes SD classiques. Elles sont également certifiées IP68 et peuvent résister à la poussière, à l’eau et aux chutes jusqu’à 5 mètres.

Les cartes SD ARMOR GOLD et ARMOR SILVER PRO ont été spécialement conçues pour répondre aux problèmes courants rencontrés par les photographes professionnels, qui subissent souvent des dommages physiques et une usure prématurée avec les cartes en plastique traditionnelles. Les cartes SD de la série ARMOR sont 37 fois plus résistantes que les cartes SD classiques, offrant une solidité et une résilience nettement supérieures. Elles assurent une protection exceptionnelle contre la flexion, la casse et l’usure quotidienne.

Les nouvelles cartes de LEXAR sont également des cartes mémoires performantes.

La carte ARMOR GOLD offre une vitesse d’écriture pouvant atteindre jusqu’à 210 Mo/s

La carte ARMOR SILVER PRO propose une vitesse d’écriture maximale de 160 Mo/s

Lorsqu’elles sont utilisées dans un lecteur de cartes USB 3.2, elles peuvent même atteindre des taux transferts de 280 Mo/s ce qui devrait grandement faciliter les sauvegardes et transferts de fichiers

Dans les deux cas, les nouvelles cartes mémoires de LEXAR existent en cinq capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. A noter qu’elles sont fournis avec l’outil de récupération de données Lexar Recovery Tool, qui permet de restaurer les fichiers supprimés accidentellement ainsi que les cartes ou disques formatés.