Lexar présente une carte mémoire SDXC haut de gamme

Le catalogue de LEXAR s’enrichit d’une nouvelle carte mémoire au format SDXC. Faisant partie de la série Gold du constructeur, la nouvelle carte est un modèle de grande capacité qui propose un espace de stockage de 256 Go.

Avec une telle capacité, nulle doute que les photographes et vidéastes auront de quoi rassasier leur appétit en photos et vidéos de haute qualité. D’autant plus que la carte est un modèle 2000x qui tire partie de la technologie UHS-II.

C’est donc un modèle rapide qui pourra enregistrer sans soucis des photos et vidéos en mode rafale ou en haute voire très haute définition. D’après Lexar, son bolide peut en effet atteindre des taux de transferts de 300 Mo/s en lectur et de 260 Mo/s en écriture, ce qui sera plus qu’appréciable pour ceux qui veulent enregistrer des vidéos en Full HD, en 4K ou même en 8K.

La carte Lexar Professionnel 2000x Gold de 256 Go semble donc extrêmement prometteuse sur le papier. Grosse capacité, débits importants. Seul ombre au tableau : elle n’est pas donnée loin de là puisqu’il faudra débourser la coquette somme de 399€ pour l’acquérir.