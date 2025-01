Nintendo Switch 2 : LEXAR et support des microSD Express

La branche chinoise de LEXAR a récemment divulgué une présentation commerciale dans laquelle on peut apercevoir une carte mémoire à destination de la future Nintendo Switch 2.

Et ce n’est pas n’importe quel type de carte mémoire puisqu’il s’agit d’une carte mémoire microSD Express. Un format qui a été lancé en 2019 par la SD Association et dont on s’était fait l’écho à l’époque dans cette actualité.

Pour rappel, les microSD Express offrent officiellement des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 985 Mo/s en lecture. Elles sont nettement plus rapides que les cartes mémoires micro SDXC qui sont extrêmement répandues (et qui sont d’ailleurs utilisées dans la Nintendo Switch actuelle). Plus véloce notamment parce qu’elles utilisent une interface PCI Express mais aussi parce qu’elles exploitent de la mémoire flash plus rapide.

C’est donc en toute décontraction que LEXAR vient de spoiler voire de leaker le type de carte mémoire qui sera utilisé par la Nintendo Switch 2 pour étendre sa capacité de stockage. Précisons que ça n’est pas spécialement une surprise en soi puisque d’autres leaks et rumeurs faisaient déjà état de la présence d’une compatibilité avec les cartes microSD Express sur la Nintendo Switch 2.

La quasi confirmation de la présence d’un slot microSD Express sur la Switch 2 (merci LEXAR !) laisse à penser que les taux de transferts seront beaucoup plus rapides sur la prochaine console de Nintendo. L’instalaltion de jeux et d’application devrait être largement accélérés.

D’ailleurs dans la publicité de LEXAR on peut y lire que sa carte mémoire microSD Epress Play Pro « NS2 » offrira des débits de 900 Mo/s en lecture et de 600 Mo/s en écriture. Sa capacité de stockage de 1 To devrait en outre permettre de stocker de nombreux jeux sur la console.

Précisons également que si la future Nintendo Switch 2 dispose bien d’un slot microSD Express, cela signifie qu’elle profitera d’une interface PCI Express qui pourra être exploitée non seulement par le lecteur de carte mais aussi pourquoi pas par le stockage interne de la machine. On se laisse alors à imaginer de la présence d’un SSD M.2. NVMe rapide au sein la Nintendo Switch 2 offrant des débits au moins aussi bon que la microSD Express voire plus bien….

Quoiqu’il en soit, on sera fixé dans les mois qui viennent, Nintendo ayant décidé de communiquer plus largement au sujet de la Nintendo Switch 2 au cours d’un Nintendo Direct planifié pour le 2 avril 2025.