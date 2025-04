Des cartes micro SDXC Express sont déjà disponibles pour la Nintendo Switch 2

Attention, la nouvelle console de Nintendo n’utilise plus les cartes mémoires micro SD habituelles que l’on trouuve pour une bouchée de pain dans n’importe quel commerce.

En effet, la Nintendo Swtch 2 requiert des cartes mémoires plus performantes : des micro SDXC Express. Ces dernières sont beaucoup plus véloces mais coûtent généralement bien plus chères. Ce format de carte est également moins répandu, elles sont donc plus difficilement trouvables en magasin.

Mais, que ce soit chez LEXAR ou SANDISK, des cartes mémoires compatibles avec la Nintendo Switch 2 sont déjà disponibles dans le commerce.

Les cartes Micro SDXC Express de LEXAR….

Chez LEXAR, les cartes mémoires portent le nom de LEXAR Play Pro. Ce sont des cartes mémoires micro SDXC Express qui supportent des taux de transferts de 900 Mo/s en lecture et de 600 Mo/s en écriture. Des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To sont d’ores et déjà disponibles sur Amazon.fr :

Micro SDXC Express LEXAR Play Pro 256 Go à 99,99€ sur Amazon.fr

Micro SDXC Express LEXAR Play Pro 512 Go à 159,99€ sur Amazon.fr

Micro SDXC Express LEXAR Play Pro 1 To à 99,99€ sur Amazon.fr

Les cartes Micro SDXC Express de SanDisk….

Les cartes micro SDXC Express de SanDisk offrent des taux de transferts de 880 Mo/s en lecture et de 480 Mo/s en écriture. Les cartes existent avec des capacités de 128 Go et 256 et sont déjà disponibles sur Amazon.fr :