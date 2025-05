Cette semaine, trois jeux sont offerts sur l’Epic Games Store . Il s’agit des titres Deliver At All Costs, Gigapocalypse et Sifu que vous pouvez télécharger gratuitement jusqu’au 29 mai 2025.

Trois jeux gratuits : Deliver At All Costs, Gigapocalypse et Sifu

Cette semaine, trois jeux sont offerts sur l’Epic Games Store . Il s’agit des titres Deliver At All Costs, Gigapocalypse et Sifu que vous pouvez télécharger gratuitement jusqu’au 29 mai 2025.

Deliver At All Costs

Deliver At All Costs est un jeu d’action palpitant où destruction, absurdité et intrigue se rencontrent ! Suivez Winston Green, un coursier malchanceux, fougueux et au passé mystérieux, alors qu’il livre des cargaisons peu conventionnelles et sème la pagaille sur son passage.

Gigapocalypse

Devenez un monstre géant personnalisable avec de multiples compétences dans Gigapocalypse, inspiré des films Kaijū classiques tels que « Godzilla » et « King Kong » et du jeu classique « Rampage ».

Sifu

Sifu est un jeu de combat réaliste en vue à la troisième personne, avec des mécaniques pointues de kung fu et une action digne des films d’arts martiaux qui vous entraîne dans une quête de vengeance.