Prime Day : la box NVIDIA Shield TV Pro chute à 184€

La box Shield TV Pro de NVIDIA est une valeur sûre pour les amateurs de films, de séries et de streaming vidéo de manière générale.. Le boîtier, conçu par NVIDIA offre l’avantage d’être plus puissant que les autres box du marché et de profiter régulièrement de mises à jour logicielles afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités.

A l’occasion du Prime Day 2025, la Shield TV Pro est bradée à seulement 184€ sur Amazon.fr (au lieu de 219€ habituellement) ce qui est un bon tarif pour cette « box à tout faire ». Elle permet de visionner sur sa TV de nombreux formats de fichiers. Les fichiers peuvent être stockés soit en local (clé usb, disque dur, etc..) ou en réseau (via un NAS ou une connexion distante).

La box fonctionne sous Android ce qui simplifie son utilisation. Il est par exemple possible d’ajouter facilement des APPS pour jouer ou pour regarder des vidéos en streaming (via Kodi, Plex..etc..), ou pour streamer du contenu (Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, etc..)

NVIDIA Shield TV Pro à 184€ sur Amazon.fr

