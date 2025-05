Synology PAS7700 : stockage 100% NVMe pour les entreprises

Synology s’adresse aujourd’hui aux entreprises avec sa solution de stockage au format 4U qui porte le nom de nom de PAS7700.

C’est un stockage un peu spécial puisque l’engin offre pas moins de 48 baies pouvant accueillir des SSD NVMe. Et si ce n’est pas suffisant il est possible de lui greffer jusqu’à 7 unités d’extension supplémentaires, ce qui peut potentiellement porter l’espace de stockage à 1,65 Peta Octets.

Pour couronner le tout, le PAS7700 est équipé de deux contrôleurs et il peut embarquer jusqu’à 2 To de mémoire. Autant dire qu’avec des SSD NVMe et autant de RAM, le PAS7700 est très très performant. Reste toutefois une inconnue : le type de processeur utilisé qui n’est pas précisé.

En plus de ça, il dispose d’une connectique réseau 100 GbE qui assure un taux de transfert de 30 Go/s et jusqu’à 2 millions d’iOPS.

« Le PAS7700 est l’aboutissement de 25 ans d’expérience en ingénierie de Synology dans la gestion et le stockage des données, » a déclaré Kenneth Hsu, Directeur du Groupe Systèmes chez Synology. « En combinant notre expertise approfondie en développement logiciel et matériel avec une collaboration étroite avec nos partenaires et clients d’entreprise, nous avons conçu le PAS7700 pour offrir des performances ultra élevées à un prix jamais vu auparavant sur le marché du stockage d’entreprise. »

L’appareil sera lancé durant la deuxième moitié de l’année 2025. Son prix de vente n’est pas encore connu mais nul doute que le tarif sera extrêmement élevé vu le public visé (les entreprises) et les performances offertes par la machine.