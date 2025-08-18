TerraMaster lance un nouveau NAS : le F2-425, qui succède au F2-212. L’appareil offre deux baies de stockage pouvant accueillir indifféremment des disques durs (ou SSD) de 2,5 et 3,5 pouces

L'appareil offre deux baies de stockage pouvant accueillir indifféremment des disques durs (ou SSD) de 2,5 et 3,5 pouces. Le NAS supporte au maximum 60 To de stockage en utilisant par exemple deux HDD Seagate IronWolf Pro de 30 To.

Le F2-425 de TerraMaster est animé par un processeur quad core Intel N5095 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,9 GHz) secondé par 4 Go de mémoire vive DDR4 non ECC. La RAM est extensible jusqu’à 16 Go si le besoin s’en fait sentir.

L’appareil mesure 222 x 119 x 154 mm et pèse 1,5 kilos. Sa connectique se compose d’un port réseau RJ45 à 2,5 Gbps, deux ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), un port USB 3.2 Gen (5 Gbps)et un port HDMI.

Le NAS fonctionne sous TOS 6, le système d’exploitation maison de TerraMaster. Il peut être piloté par l’application TNAS Mobile qui propose une interface épurée pour gérer son NAS en déplacement.

Le fabricant indique que son NAS « exploite une IA embarquée avancée pour organiser et gérer intelligemment de vastes bibliothèques de photos, tout en garantissant une confidentialité et une sécurité des données optimales. Il identifie et classe automatiquement les visages, animaux, objets et scènes dans les dossiers sélectionnés, permettant un tri, une organisation et un partage aisés via une interface graphique intuitive. » Cette fonctionnalité supporte les formats d’image : JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, HEIC et HEIF.

Le F2-425 est déjà disponible dans le commerce. On peut le trouver par exemple au prix de 242,99€ sur Amazon.fr.