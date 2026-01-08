Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à 599€ sur Amazon.fr

Durant les soldes d’hiver, l’iPhone 16e de 16 Go est dispo à à seulement 599€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour cet iPhone récent.

par Sebastien
Durant les soldes d’hiver, l’iPhone 16e de 16 Go est dispo à à seulement 599€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour cet iPhone récent vendu et expédié par Amazon. A noter que les deux coloris (noir ou blanc) sont proposés à ce tarif.

Pour information, l’iPhone 16e est équipé d’une puce A18 doté de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. L’appareil dispose de 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

A noter que d’autres capacités sont également en promotion :

Durant les soldes, l'iPhone 16e s'affiche à 599€ sur Amazon

 

