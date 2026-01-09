Jeu gratuit : Bloons TD 6 est offert pendant une semaine

Le jeu de stratégie Bloons TD 6 est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. Le jeu est disponible gratuitement sur cette page pendant une semaine.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Le jeu de stratégie Bloons TD 6 est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. Le jeu est disponible gratuitement sur cette page pendant une semaine, c’est à dire jusqu’au jeudi 15 janvier 2026.

Synopsis

Composez une défense parfaite en combinant des tours de singe puissantes et des héros intrépides, puis faites éclater tous les Bloons envahisseurs ! Bloons TD 6 est l’un des jeux préférés de plusieurs millions de joueurs. Profitez d’innombrables heures de jeu de stratégie

Trailer

Sebastien 20448 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour le Nouvel An 2026 les licences à vie de MS Office…

Sebastien

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres dégotées pour…

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à 599€ sur…

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour le Nouvel An 2026 les licences à vie de MS Office…

Sebastien

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres dégotées pour…

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à 599€ sur…

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…