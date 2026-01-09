Jeu gratuit : Bloons TD 6 est offert pendant une semaine

Le jeu de stratégie Bloons TD 6 est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. Le jeu est disponible gratuitement sur cette page pendant une semaine.

Le jeu de stratégie Bloons TD 6 est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. Le jeu est disponible gratuitement sur cette page pendant une semaine, c’est à dire jusqu’au jeudi 15 janvier 2026.

Synopsis

Composez une défense parfaite en combinant des tours de singe puissantes et des héros intrépides, puis faites éclater tous les Bloons envahisseurs ! Bloons TD 6 est l’un des jeux préférés de plusieurs millions de joueurs. Profitez d’innombrables heures de jeu de stratégie

Trailer