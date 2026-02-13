Le jeu Nobody Wants to Die est offert sur l’Epic Game Store pendant une semaine. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page jusqu’au 19 février 2026.

Le jeu Nobody Wants to Die est gratuit pendant une semaine

Synopsis :

New York 2329. Dans cette vertigineuse dystopie, l’immortalité est possible, mais il faut en payer le prix. Utilisez des technologies avancées pour mener l’enquête dans la peau du détective James Karra, sur la piste d’un dangereux tueur en série qui s’en prend à l’élite.