Le jeu Nobody Wants to Die est gratuit pendant une semaine

Le jeu Nobody Wants to Die est offert sur l’Epic Game Store pendant une semaine. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page jusqu’au 19 février 2026.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Le jeu Nobody Wants to Die est offert sur l’Epic Game Store pendant une semaine. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page jusqu’au 19 février 2026.

Synopsis :

New York 2329. Dans cette vertigineuse dystopie, l’immortalité est possible, mais il faut en payer le prix. Utilisez des technologies avancées pour mener l’enquête dans la peau du détective James Karra, sur la piste d’un dangereux tueur en série qui s’en prend à l’élite.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20507 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.68

Sebastien

Télécharger Opera One 127.0.5778.47

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont…

Sebastien

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.68

Sebastien

Télécharger Opera One 127.0.5778.47

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont…

Sebastien

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !