Des nouveautés et des correctifs pour iOS 26.3

iOS 26.3 est maintenant disponible en téléchargement sur les iPhone d’Apple. De même iPadOS 26.3 a fait son apparition sur les tablettes iPad. 

Smartphones
par Sebastien 0

iOS 26.3 est maintenant disponible en téléchargement sur les iPhone d’Apple. De même iPadOS 26.3 a fait son apparition sur les tablettes iPad. 

La firme de Cupertino est assez peu loquace concernant cette nouvelle version puisqu’elle mentionne seulement que « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité ». Et effectivement plusieurs correctifs et failles ont été corrigées.

Mais ce ne sont pas les seuls changements apportés par iOS 26.3. En effet, une nouvelle fonctionnalité est disponible pour migrer facilement ses données (photos, vidéos, contacts, messages, notes, etc..) depuis un iPhone vers un smartphone Android.

Apple propose également une nouvelle fonction baptisée  « Transfert de notifications » qui permet d’afficher des notifications sur des montres ou bracelets connectés autres que les Apple Watch. Autre nouveauté : la possibilité de limiter la précision de géo-localisation avec certains opérateurs.

Comme d’habitude, pour mettre à jour votre iPhone rendez-vous dans « Réglages » puis « Général » et « Mise à jour logicielle ».

iOS 26.3

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Sebastien 20504 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

