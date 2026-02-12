iOS 26.3 est maintenant disponible en téléchargement sur les iPhone d’Apple. De même iPadOS 26.3 a fait son apparition sur les tablettes iPad.

Des nouveautés et des correctifs pour iOS 26.3

iOS 26.3 est maintenant disponible en téléchargement sur les iPhone d’Apple. De même iPadOS 26.3 a fait son apparition sur les tablettes iPad.

La firme de Cupertino est assez peu loquace concernant cette nouvelle version puisqu’elle mentionne seulement que « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité ». Et effectivement plusieurs correctifs et failles ont été corrigées.

Mais ce ne sont pas les seuls changements apportés par iOS 26.3. En effet, une nouvelle fonctionnalité est disponible pour migrer facilement ses données (photos, vidéos, contacts, messages, notes, etc..) depuis un iPhone vers un smartphone Android.

Apple propose également une nouvelle fonction baptisée « Transfert de notifications » qui permet d’afficher des notifications sur des montres ou bracelets connectés autres que les Apple Watch. Autre nouveauté : la possibilité de limiter la précision de géo-localisation avec certains opérateurs.

Comme d’habitude, pour mettre à jour votre iPhone rendez-vous dans « Réglages » puis « Général » et « Mise à jour logicielle ».