Dévoilés officiellement la semaine dernière, les AirTag 2 sont maintenant disponibles dans le commerce. Ils étaient référencés jusqu’à présent uniquement sur le site d’Apple mais voilà qu’ils commencent à faire leur apparition aussi sur plusieurs boutiques en ligne.

On peut en effet les dégoter sur les sites Amazon.fr, Fnac et Materiel.net. Le tarif est exactement le même que celui pratiqué par Apple, à savoir : 35€ l’AirTag 2 seul ou 119€ le pack de quatre.

Pour rappel les AirTag de deuxième génération offrent les changements suivants par rapport aux modèles précédents :

Une puce Ultra Wideband de 2ème génération pour une recherche de précision annoncée jusqu’à 50 % plus loin que la génération précédente.

Un Bluetooth amélioré qui étend la portée de détection via le réseau Localiser.

Un haut-parleur 50% plus puissant, avec une nouvelle sonorité, prévu pour être audible deux fois plus loin

A noter que le site d’Apple se démarque des autres revendeurs en offrant un service supplémentaire : la possibilité d’ajouter une gravure sur l’AirTag 2 (un émoji, des initiales, des chiffres, etc..). La gravure est gratuite.