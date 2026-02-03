Les AirTag 2 sont maintenant disponibles dans le commerce

Dévoilés officiellement la semaine dernière, les AirTag 2 sont maintenant disponibles dans le commerce. Ils étaient référencés jusqu’à présent uniquement sur le site d’Apple.

Smartphones
par Sebastien 0

Dévoilés officiellement la semaine dernière, les AirTag 2 sont maintenant disponibles dans le commerce. Ils étaient référencés jusqu’à présent uniquement sur le site d’Apple mais voilà qu’ils commencent à faire leur apparition aussi sur plusieurs boutiques en ligne.

On peut en effet les dégoter sur les sites Amazon.fr, Fnac et Materiel.net. Le tarif est exactement le même que celui pratiqué par Apple, à savoir : 35€ l’AirTag 2 seul ou 119€ le pack de quatre.

Pour rappel les AirTag de deuxième génération offrent les changements suivants par rapport aux modèles précédents :

  • Une puce Ultra Wideband de 2ème génération pour une recherche de précision annoncée jusqu’à 50 % plus loin que la génération précédente.
  • Un Bluetooth amélioré qui étend la portée de détection via le réseau Localiser.
  • Un haut-parleur 50% plus puissant, avec une nouvelle sonorité, prévu pour être audible deux fois plus loin

A noter que le site d’Apple se démarque des autres revendeurs en offrant un service supplémentaire : la possibilité d’ajouter une gravure sur l’AirTag 2 (un émoji, des initiales, des chiffres, etc..). La gravure est gratuite.

Les AirTag 2 sont maintenant disponibles dans le commerce

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20483 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Opera One 127.0.5778.14

Sebastien

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Google Chrome 144.0.7559.110

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver…

Sebastien

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont bradés pendant…

Soldes : le disque dur WD RED Plus de 12 To est soldé à 278€ !

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Opera One 127.0.5778.14

Sebastien

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Google Chrome 144.0.7559.110

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver…

Sebastien

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont bradés pendant…

Soldes : le disque dur WD RED Plus de 12 To est soldé à 278€ !