Kioxia propose des SDXC rapides pour les professionnels

Kioxia propose une nouvelle série de cartes mémoires SDXC à destination des professionnels de l’image. Ses nouvelles cartes EXCERIA PRO G2 sont conçues tout spécialement pour l’enregistrement vidéo 8K et la prise de vue en rafale. Elles devraient donc intéresser les photographes et les vidéastes qui ont besoin de cartes mémoires rapides pour leurs projets.

A noter que les cartes mémoires EXCERIA PRO G2 existent en deux versions : V90 et V60. Le modèle V90 est destiné aux professionnels exigeants en matière d’enregistrement vidéo 8K, tandis que le modèle V60, plus économique, offre un bon compromis entre vitesse et prix pour ceux qui recherchent des performances UHS-II.

La carte EXCERIA PRO G2 V60 existe en trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Elle offre des ébits de 300 Mo/s en lecture et de 250 Mo en lecture (sauf le modèle 128 qui se limite à 170 Mo/s en écriture).

De son côté, la carte EXCERIA PRO G2 V90 est proposée en quatre capacités : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Le modèle de 512 Go offre des taux de transferts de 310 Mo/s en lecture et de 300 Mo en lecture tandis que les capacités inférieures atteignent 295 Mo/s en écriture.

Les cartes mémoire EXCERIA PRO G2 V60 et V90 seront disponibles en mars 2026. Pour l’instant, on ne connaît pas leur prix de vente.