Une nouvelle série de cartes micro SD signée Kioxia

Kioxia lance une nouvelle gamme de cartes mémoires micro SD à destination des photographes et des vidéastes. Sa nouvelle série de microSD EXCERIA G2 est suffisamment performante pour supporter l’enregistrement de vidéos en 4K.



Pour information, les cartes EXCERIA G2 exploitent une interface UHS-I. Ce sont des modèles de classe 10 qui répondent aux normes U3, V30 et A1. D’après le fabricant, elles offrent un débit qui peut atteindre jusqu’à 100 Mo/s en lecture et jusqu’à 50 Mo/s en écriture.

Cinq capacités sont annoncées : 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Pour l’instant, le tarif n’est pas connu mais on sait que les cartes seront commercialisées à partir de la mis juillet et qu’elles seront couvertes par une garantie de cinq ans.