Une nouvelle série de SSD PCIe 4.0 chez Kioxia

Le fabricant Kioxia dégaine une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe qui porte le nom de Exceria Plus G3. Les SSD de cette série exploitent une interface PCI Express 4.0 4x et embarquent de la mémoire NAND Flash 3D BiCS TLC.

Les Exceria Plus G3 sont déclinés en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. A noter qu’en terme de performances, Kioxia mentionne des taux de tranfsferts de 5.000 Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui est adans la moyenne des SSD M.2. PCIe 4.0.

Les Kioxia Exceria Plus G3 seront disponibles dans le commerce à partir du troisième trimestre 2023. Pour l’instant, on ne connaît pas encore leur prix de vente.

A noter que les Exceria G2 ont été lancés en 2021, on les trouve maintenant sur le net à respectivement 65,75€ et 123,11€ en version 1 To et 2 To.