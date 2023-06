Team Group dévoile les cartes Pro+ : des micro SDXC parées pour la 4K

Une nouvelle série de cartes mémoire au format micro SD vient d’être annoncée par Team Group. Il s’agit des cartes de la gamme Pro+. Ce sont des cartes mémoires micro SDXC haut de gamme qui répondant aux normes UHS-I, U3, A2 et V30.

Dans les faits, ces nouvelles cartes mémoires sont destinés aux utilisateurs qui souhaitent effectuer de l’enregistrement vidéo. Elles peuvent être utilisées par exemple dans un appareil photo, un caméscope, un drone, une caméra sportive, etc… et peuvent supporter l’enregistrement rapide de photos et vidéos en 4K

Le fabricant indique d’ailleurs que ses cartes Pro+ peuvent supporter des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture et jusqu’à 110 Mo/s en écriture.

Team Group propose les cartes Pro+ en quatre capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Pour le moment on ne connaît pas encore leur prix de vente. On sait simplement que les cartes seront disponibles prochainement et qu’elles seront couvertes par une garantie à vie.

Voilà le détail des débits pour chaque version :