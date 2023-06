Chaud devant ! Des gros disques durs sont en approche chez tous les fabricants

Grâce à la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur), les fabricants de disques durs vont être en mesure de proposer prochainement des disques durs de très grandes capacités. Si actuellement la capacité de stockage des disques durs plafonne au mieux à 22, 24 voire 26 To chez plusieurs constructeurs (voir ici et là), les technologies utilisées actuellement (PMR et SMR principalement) commencent à montrer leurs limites.

En effet, il faut comprendre qu’il n’est physiquement pas possible d’empiler indéfiniment des plateaux les uns sur les autres dans un espace aussi réduit que peut l’être un disque dur au format 3,5 pouces. (pour information, les derniers HDD de 26 To sont composés de 10 plateaux de 2,6 To ce qui est déjà une prouesse en soit). Par conséquent, une solution doit être trouvée ! Et cette solution se nomme : le HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording)

Plutôt que de multiplier encore le nombre de plateaux (ce qui devient physiquement impossible) la technologie HAMR va permettre d’augmenter drastiquement la capacité de stockage des disques durs non pas avec des plateaux supplémentaires mais en augmentant la densité de chaque plateau.

Dans les faits, ça devrait permettre aux disques durs de faire un bon en avant tant au niveau de la capacité de stockage mais aussi (dans une moindre mesure) au niveau des performances. Si on reprend l’exemple cité un peu plus haut des derniers HDD de 26 To composés de 10 plateaux de 2,6 To chacun, admettons que la technologie permette de proposer des plateaux de 5 To au lieu de 2,6 To, cela revient au final à avoir des disques durs d’une capacité de (10 x 5 To) = 50 To. Evidemment, on n’en est pas encore là pour le moment… Mais ça va venir..

Chez Seagate…

En effet, Seagate prévoit de mettre sur le marché des disques durs HAMR de grande capacité d’ici la fin de l’année 2023. Le premier modèle à voir le jour devrait à priori offrir une capacité de stockage de 32 To. Quelques mois plus tard, un modèle de 36 To devrait également faire son apparition, suivi également par un « monstre » de 40 To, ce qui devrait permettre de stocker pas mal de données… Le public visé, principalement les entreprises et les datacenters, devraient apprécier…

A noter que dans une roadmap publiée en 2021 sur Bhmag, on avait pu découvrir un petit aperçu de ces prévisions. Le planning initial du fabricant semble donc respecté. Et si Seagate continue de suivre à la lettre ses plans initiaux on devrait voir arriver des disques durs de 50 To d’ici 2026 et même de 100 To d’ici 2030.

Chez Western Digital…

Du côté de Western Digital, on se montre un peu moins optimiste que Seagate et on annonce que les premiers disques durs HAMR entreront en production seulement d’ici un an voire un an et demi.

Une fois la production de masse lancée, la technologie HAMR permettra à Western Digital de proposer des disques durs de 40 To à 50 To dans les années à venir. C’est une avancée assez notable puisque ça représentera quasiment un doublement de l’espace de stockage par rapport à ce que le constructeur propose actuellement.

Chez Toshiba…

Dans une roadmap publiée l’année dernière ici même, Toshiba avait évoqué également l’arrivée de disques durs exploitant la technologie HAMR. Chez Toshiba, des disques durs de 35 To sont envisagés pour 2025 et le cap des 40 To (voire plus) devrait être atteint en 2026.

Un besoin de renouvellement…

L’arrivée des premiers disques durs exploitant la technologie HAMR est censée revigorer le marché du stockage mécanique. C’est une nouvelle carte à jouer pour les constructeurs qui veulent démontrer qu’ils sont toujours dans le coup, et toujours dans la course au niveau du stockage. Il faut dire qu’actuellement la période est plutôt morose pour les fabricants de disques durs, et c’est peu dire…

En effet, en janvier dernier on apprenait par le cabinet d’analyse Trendfocus que les fabricants Seagate, Toshiba et Western Digital avaient vu leurs ventes chuter de près de 40% en seulement un an. La faute aux SSD, plus performants, et qui domine de plus en plus le marché grâce à des tarifs en baisse constante… Pire encore, avec l’arrivée prochaine de SSD de grandes capacités Pure Storage prédit carrémment la disparition des disques durs d’ici 2028.

Alors est-ce que le disque dur va réussir à se renouveler ou est-ce qu’il va se faire avaler tout cru par le SSD dont les tarifs chutent de plus en plus et les capacités de stockage commencent, lentement mais sûrement, à augmenter ?