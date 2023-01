Des disques durs de 22 To et 24 To arrivent chez Seagate

Bien que les chiffres de ventes des disques durs ne soient pas au beau fixe, les fabricants de disques durs continuent de dévoiler de nouveaux modèles avec des capacités de stockage de plus en plus importantes.

Sans grande surprise donc, la course à l’armement continue chez les constructeurs qui continuent de se tirer la bourre afin de voir lequel d’entre eux dépassera l’autre en terme de stockage sur plateaux.

Rappelons que depuis plusieurs mois c’est le contructeur Western Digital qui mène la danse. Le fabricant dispose de plusieurs disques durs (WD Gold, WD Red Pro, WD Purple Pro) d’une capacité de 22 To à son catalogue. On en parlait en détails dans cette actualité en juillet dernier.

Aujourd’hui, c’est au tour du fabricant Seagate de faire parler de lui via une roadmap qui laisse entrevoir l’arrivée de plusieurs disques durs qui offriront une capacité de 22 To voire même 24 To.

Des modèles de 22 To seront disponibles dans le courant du 1er trimestre 2023. Ils exploiteront 10 plateaux de 2,2 To chacun et ils utiliseront la technologie d’écriture CMR (enregistrement magnétique conventionnel et la technologie PMR (enregistrement magnétique perpendiculaire).

Les disqes durs de 24 To devraient pointer le bout de leur nez durant le deuxième trimestre. Ces modèles exploiteront la technologie SMR (Shedled Magnetic Recording)

Avec de telles capacités de stockage, nul doute que ce sont principalement les NAS et les datacenters qui sont en ligne de mire par le fabricant. A noter que l’arrivée de tels modèles chez Seagate n’est pas vraiment une surprise en soit puisqu’il se murmure depuis près d’un an que des exemplaires de disques durs Seagate de 22 To sont déjà en test chez quelques clients privilégiés.

Un peu plus tard dans le courant de l’année 2023, Seagate devrait lancer son premier disque dur doté de la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur). Ce dispositif haut de gamme permettra d’atteindre une capacité se stockage gargantuesque puisqu’il est question d’une capacité de 30 To ou plus.

Pour rappel, l’objectif pour Seagate est d’atteindre le cap des 100 To d’ici 2030. Reste à voir si cet objectif sera ou non atteint.