La dernière roadmap de Seagate prévoit des disques durs de 100 To en 2030

Sur le marché du stockage, les SSD prennent de plus en plus le pas sur les disques durs comme on on a pu le voir dans cette brève récemment. Mais le fabricant Seagate continue de miser énormément sur le stockage magnétique en ce qui concerne le stockage de masse, qui est encore beaucoup utilisé par les professionnels et notamment les entreprises de type datacenter.

En effet, d’après la dernière roadmap publiée par le constructeur la capacité de stockage des disques durs devrait continuer de croître de façon exponentielle au cours des prochaines années. Si les plus gros HDD de la firme atteignent actuellement une capacité de 18 To (voir ici, là ou encore là) la concurrence propose déjà des modèles de 20 To (voir ici le DC H650 de Western Digital).

Face à cette situation, Seagate ne compte rester les bras ballants puisque des capacités de stockage de 20 To (et beaucoup plus) sont déjà en prévision, Ainsi, un modèle de 20 To devrait voir le jour dans le courant de l’année 2021. Ce modèle exploitera la traditionnelle technologie d’écriture PMR (Perpendicular Magnetic Recording).

Mais afin d’obtenir une meilleure densité par plateau et accroître la capacité, la firme devra se tourner vers la technologie HAMR qui permettra d’atteindre une capacité de 50 To à l’horizon 2026 et même une capacité de 100 To en 2030. Le cap des 120 To pourrait être atteint peu après.

En parallèle, Seagate travaille également sur une nouvelle technologie baptisée MACH2 qui permettra de doubler les débits grâce à l’utilisation de deux actionneurs qui fonctionnent en simultané alors que les disques durs actuels n’en ont qu’un seul.