Seagate ajoute une version 18 To à sa gamme de disques durs IronWolf Pro destinée aux NAS

Les disques durs IronWolf de Seagate sont des disques durs endurants spécialement destinés aux NAS. On a déjà eu l’occasion de parler de cette gamme de disques durs à plusieurs reprises sur Bhmag et même d’en tester plusieurs modèles. Vous trouverez par exemple sur le site le tess des modèles suivants : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To et IronWolf 16 To.

Aujourd’hui, le constructeur continue d’agrandir sa gamme de disques durs pour NAS avec une nouvelle capacité de stockage. En effet, le disque dur IronWolf Pro est désormais disponible en version 18 To, ce qui permettra de stocker encore plus de données.

Les Seagate IronWolf et IronWolf Pro sont des disques durs au format 3,5 pouces qui exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording, enregistrement magnétique classique). Ils disposent d’un firmware optimisés baptisé AgileArray qui permet de tirer pleinement partie des NAS

Pour le moment, seul l’IronWolf Pro a droit à une version 18 To. L’IronWolf “classique” n’existe pas encore dans cette capacité et semble toujours se contenter au maximum d’une version 16 To.

Les caractéristiques techniques

L’IronWolf Pro de 18 To porte la référence ST18000NE000. C’est un disque dur qui fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute et qui supporte un taux de transfert soutenu de 250 Mo/s. Le fabricant annonce une endurance de 300 To écrits par an pour ce modèle et un temps d’accès de 4,16 ms. Au niveau de la consommation, sachez qu’elle est pour ce disque de 5,2 Watts au repos et de 8 Watts en moyenne tandis qu’en veille elle passe à 1,25W et à 1W en veille prolongée.

Couvert par une garantie de cinq ans, l’IronWolf Pro de 18 To est annoncé avec un MTBF de 1,2 millions d’heures. Il sera commercialisé dans le courant du mois de septembre au tarif de 599,99€. A noter que la gamme IronWolf Pro inclut durant trois un ans l’accès à un service de récupération de données.