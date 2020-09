Les drivers GeForce 456.38 WHQL supportent les nouvelles GeForce RTX 3080

Les drivers NVIDIA GeForce viennent de sortir en version 456.38 WHQL. Ils supportent les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 3080 qui sont (in)disponibles (et introuvables) depuis hier. Ils supportent aussi les prochaines RTX 3090 qui seront disponibles prochainement.

Mis à part ça, les pilotes prennent aussi en charge cinq nouveaux moniteurs G-SYNC compatibles. A noter également le support de CUDA 11.1 et l’ajout de profils SLI pour les jeux Baldur’s Gate 3, Comanche, Crusader Kings III, Disintegration, Population Zero, RIDE 4, Rocket Arena et The Blackout Club.

Le changelog complet est disponible dans ce fichier PDF.

Vous pouvez télécharger les drivers GeForce 456.38 WHQL soit depuis le site du fabricant soit depuis notre section téléchargement :

– Drivers 456.38 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 456.38 WHQL pour Windows 10 (64-bit)