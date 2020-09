JetFlash 920 : une clé USB 3.1 Gen1 en mémoire TLC

La nouvelle clé usb JetFlash 920 de Transcend est une clé compacte qui mesure 62 x 20 x 7;8 mm et pèse 10 grammes.

Elle est dotée d’une connectique USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) et elle exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC comme celle que l’on trouve sur les SSD.

La JetFlash 920 existe en deux capacités de stockage : 128 et 256 Go. D’après le constructeur, la clé peut atteindre des débits de 420 Mo/s en lecture et de 400 Mo/s en écriture.

La JetFlash 920 est couverte par une garantie de 5 ans. Le modèle 128 Go coûte 47,30€ et la version 256 Go coûte 65,70€.