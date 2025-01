Seagate dégaine un disque dur EXOS M de 36 To

Le mois dernier, Seagate lançait sa gamme de disques durs EXOS M. Aujourd’hui, le constructeur pousse le curseur un peu plus loin et dévoile un disque dur EXOS M de 36 To.

Le mois dernier, Seagate lançait sa gamme de disques durs EXOS M avec des capacités de stockage de 30 To et 32 To. Aujourd’hui, le constructeur pousse le curseur un peu plus loin et dévoile un disque dur EXOS M de 36 To.

Ce nouveau modèle offre une capacité de stockage encore plus importante que celle de ses prédécesseurs, ce qui devrait plaire aux Datacenters et notamment aux applications gourmandes en stockage, on pense évidemment à l’IA.

Sous un format standard de 3,5 pouces, le Seagate EXOS M de 36 To réussit l’exploit d’empiler 10 plateaux de 3,6 To chacun. Le disque dur exploite la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur). Au niveau de la technologie d’enregistrement, on a affaire à la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording) qui était déjà en oeuvre sur le modèle 32 To (par contre c’était du CMR sur le 30 To).

Seagate annonce qu’il a commencé à livrer à certains de ses clients les premiers échantillons de disques durs Exos M de 30, 32 et 36 To. Le fabricant DELL sera l’un des premiers à les intégrer à ses serveurs et ses machines.