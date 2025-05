Western Digital offre une capacité de 26 To au My Book

Western Digital annonce maintenant la sortie d’un disque dur externe de 26 To. Le premier modèle à profiter d’une telle capacité est le WD My Book de 26 To.

Western Digital offre une capacité de 26 To à son disque dur externe My Book

Maintenant qu’une ribambelle de disques durs internes offrant une capacité de stockage de 26 To sont disponibles chez Western Digital (voir les news ici, là ou encore là) le fabricant annonce maintenant la sortie d’un disque dur externe de 26 To.

Le premier modèle à profiter d’une telle capacité est le WD My Book de 26 To. Cette nouvelle solution permettra aux particuliers et/ou aux PME de stocker une grande quantité de données.

D’ailleurs le fabricant fournit avec l’appareil le logiciel Acronis True image qui offre différentes fonctionnalités comme par exemple : planifier les sauvegardes, chiffrer les fichiers en AES 256-bit, sécuriser les données par mot de passe, etc…

Comme les autres modèles de la marque, le My Book de 26 To est équipé d’un boîtier de couleur noir. Ce dernier mesure 139,3 mm de long sur 49 mm de large et 170,6 mm de haut. et mesure environ 1 kilo. Le MyBook dispose d’un port USB à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) pour se connecter à un ordinateur, un NAS, un téléviseur, etc..

Couvert par une garantie de trois ans, le WD My Book de 26 To est disponible dès maintenant dans le commerce. Il s’affiche au prix de 734,99€ sur le shop du fabricant.