Il y a aussi des disques durs 26 To chez Western Digital

Western Digital lève le voile également aujourd’hui sur deux autres disques durs : le WD DC HC590 26 To et le WD Gold 26 To.

Non content de dévoiler ce matin un énorme disque dur d’une capacité de 32 To, le fabricant Western Digital lève le voile également aujourd’hui sur deux autres disques durs : le WD DC HC590 26 To et le WD Gold 26 To. Ces deux HDD de 26 To succèdent aux modèles de 24 To lancés l’an dernier à peu ou prou la même période.

Le WD DC HC590 et le WD Gold tirent partie de la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Ils exploitent également les technologies ePMR (enregistrement assisté par l’énergie) et OptiNAND développées par Western Digital ainsi que la technologie ArmorCache.

Les deux disques durs sont équipés de 11 plateaux qui tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Ils enbarquent 512 Mo de mémoire cache.

Le WD Gold 26 To s’affiche au prix de 780,99€ sur le site de Western Digital. Le HC590 est également référencé sur le site du fabricant mais son prix n’est pas connu pour le moment.

Voilà leurs caractéristiques techniques complètes :

WD Gold 26 To

Interface : SATA II à 6 Gbps

SATA II à 6 Gbps Taux de transferts : 285 Mo/s

285 Mo/s Vitesse de rotation : 7.200 tours par minute

7.200 tours par minute Endurance : 550 To par an

550 To par an Mémoire cache : 512 Mo

512 Mo Consommation : 5,6W (idle) 6,7W (burst)

5,6W (idle) 6,7W (burst) MTFB : 2,5 millions d’heures

2,5 millions d’heures Garantie : 5 ans

WD DC HC590 26 To