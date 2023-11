Les disques durs WD Gold sont dispo avec 24 To de stockage

Le fabricant Western Digital annonce que les disques durs WD Gold et WD UltraStar DC sont maintenant disponibles avec une capacité de stockage de 24 To.

Le fabricant Western Digital annonce que les disques durs WD Gold et WD UltraStar DC sont maintenant disponibles avec une capacité de stockage de 24 To. Les disques durs de 24 To portent respectivement la rérférence WD Gold WD241KRYZ et WD UltraStar DC HC580.

Les deux disques durs sont identiques et offrent les mêmes caractéristiques techniques.

Dans les deux cas, les disques durs sont des modèles au format 3,5 pouces qui exploitent les technologies ePMR et OptiNAND développées par Western Digital. Ils utilisent également la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording).

Dotés de 512 Mo de mémoire cache, les disques durs WD Gold et WD UltraStar DC HC580 de 24 To tirent partie d’une interface SATA III à 6 Gbps et disposent de dix plateaux de 2,4 To chacun qui fonctionnent à 7200 tours. Ils offrent tous les deux des temps moyens de 4,16 ms et des taux de transfert de 298 Mo/s. Garantis cinq ans, les deux disques durs offrent une endurance de 550 To par an.

Le WD UltraStar DC HC580 de 24 To est annoncé aux Etats-Unis au prix de 629,99 dollars. Le WD Gold de 24 To coûte le même prix. Pour l’instant le prix en Europe n’a pas été dévoilé.