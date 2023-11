Western Digital lancera des disques durs de 26, 27 et 28 To

Western Digital annonce qu’il est en train de produire des disques durs « SMR » d’une capacité de 26 To, 27 To et 28 To destinés en priorité aux Datacenters.

Western Digital lancera des disques durs SMR de 26 To, 27 To et 28 To l’an prochain

En plus de la sortie des disques durs WD Gold et WD Ultra Star DC HC580 de 24 To dont on parlait tout à l’heure dans cette actualité, Western Digital annonce qu’il est également en train de produire des disques durs « SMR » d’une capacité de 26 To, 27 To et 28 To destinés en priorité aux Datacenters.

Ces trois modèles seront commercialisés en début d’année prochaine. Ils feront partie de la gamme WD UltraStar DC HC680. Ce seront des disques durs de 3,5 pouces SATA III qui embarqueront la technologie OptiNAND.

Les disques durs seront équipés de plateaux fonctionnant à la vitesse de 7.200 tours par minute. Les trois disques durs bénéficieront de la technologie d’écriture SMR (Shedled Magnetic Recording). Chaque dispose de 10 plateaux

Les disques durs WD UltraStar DC HC680 de 26 To, 27 To et 28 To offriront respectivement des taux de transferts de 261 Mo/s, 263 Mo/s et 265 Mo/s. Les temps d’accès moyen seront de 4,16 ms.

Annoncés avec un MTBF de 2,5 millions d’heures et une endurance de 550 To par an, les HC680 de 26 To, 27 To et 28 To seront disponibles à partir de l’année prochaine.