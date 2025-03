Western Digital dévoile une version 26 To du WD Red Pro

Le WD Red Pro de 26 To porte la référence WD260KFGX. C’est un disque dur endurant prévu pour fonctionner H24 et 7/7 dans un NAS. Il exploite un format standard de 3,5 pouces et une interface SATA III à 6 Gbps.

Les disques durs WD RED Pro de Western Digital sont des disques tout spécialement otpimisés pour fonctionner dans un NAS. Cette gamme existe déjà sur le marché en différentes capacités de stockage (allant de 2 To à 24 To) mais le fabricant a décidé de pousser le bouchon encore plus loin en annonçant aujourd’hui l’arrivée d’un modèle de 26 To.

Le WD Red Pro de 26 To porte la référence WD260KFGX. C’est un disque dur endurant prévu pour fonctionner H24 et 7/7 dans un NAS. Il exploite un format standard de 3,5 pouces et une interface SATA III à 6 Gbps.

Comme les modèles précédents, le WD260KFGX fonctionne sous atmosphère hélium et il embarque des capteurs de vibration RV pour anticiper et neutraliser les vibrations qui pourraient perturber son bon fonctionnement. Il supporte aussi la technologie OptiNAND qui s’appuie sur une mémoire flash intégrée iNAND pour améliorer les performances.

Le disque dur supporte la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Il dispose de 512 Mo de mémoire cache et fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Western Digital annonce qu’il peut offrir des taux de transferts de 287 Mo/s.

Couvert par une garantie de cinq ans, le WD Red Pro de 26 To offre une endurance de 550 To par an et un MTBF de 2,5 millions d’heures.

Le disquue commence à être commercialisé. On peut le trouver sur le site de Western Digital où il coûte pas moins de 882,99€