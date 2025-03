Bug de certains Chromecast, Google va corriger ça

Depuis quelques jours, certains Chromecast de Google ne fonctionnent plus et c’est assez gênant pour les utilisateurs concernés.

Certains Chromecast ne fonctionnent plus, Google est en train de corriger le problème

Depuis quelques jours, certains Chromecast de Google ne fonctionnent plus et c’est assez gênant pour les utilisateurs concernés qui ne peuvent plus visionner leurs contenus ou écouter de la musique avec leurs appareils.

Un message d’alerte se contente simplement d’apparaître sur l’écran et annonce « Appareil non validé : votre chromecast n’a pas pu être vérifié. C’est peut être dû au firmware obsolète de d’appareil. »

Deux appareils Google sont concernés par ce problème : les Chromecast de deuxième génération ainsi que les Chromecast Audio.

Mais la bonne nouvelle c’est que Google est d’ores et déjà au courant et planche déjà sur une solution. Google indique d’ailleurs sur Reddit :

Nous sommes conscients d’un problème émergent affectant les appareils Chromecast 2e génération et Chromecast Audio et nous travaillons sur un correctif. Ne réinitialisez pas votre appareil aux paramètres d’usine – nous vous tiendrons tous au courant lorsque le correctif sera déployé. Si vous avez déjà réinitialisé votre appareil aux paramètres d’usine, nous vous fournirons des instructions pour le reconfigurer dès que possible. Merci de votre patience.

Pour régler ce problème Google va devoir déployer une nouvelle mise à jour de firmwae. Espérons que celle-ci arrivera rapidement…