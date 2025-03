Un correctif est disponible pour débloquer les Chromecast !

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, certains Google Chromecast souffrent d’un bug depuis quelques jours, ce qui rend inopérant les Chromecast de deuxième génération et les Chromecast Audio.

Pour résoudre ce problème très ennuyeux, Google a promis qu’une solution serait disponible prochainement. (on en parle dans cette news)

Et bien la bonne nouvelle c’est que le correctif est enfin officiellement disponible ! Google a mis à jour la page de son support technique afin d’expliquer commence procéder pour résoudre le souci.

Nous allons voir ensemble comment faire pour débloquer votre Chromecast bloqué.

Comment débloquer son Chromecast ?

Pour que votre Chromecast 2 ou Chromecast Audio soit débloque, il faut qu’il fonctionne avec la dernière mise à jour de firmware qui vient d’être déployé.

Pour information la dernière version est la suivante :

Chromecast 2ème génération : firmware 1.56.467165

firmware 1.56.467165 Chromecast Audio : firmware 1.56.467166

Pour savoir quel est le numéro de version de votre firmware, il va falloir passer par l’application Google Home de votre smartphone. Appuyez sur le nom de votre appareil et gardez votre doigt appuyé. Appuyez ensuite sur Paramètres (la roue crantée) puis sur Informations du dispositif. Dans la rubrique Informations techniques vérifiez le numéro de version de votre Chromecast.

Si votre appareil dispose de l’un des firmware mentionnés plus haut, c’est que le problème a été corrigé et la mise à jour a été déployée avec succès. A noter que si votre Chromecast utilise une version de firmware plus ancienne, il suffit de le redémarrer afin que la mise à jour du nouveau s’installe automatiquement…

Attention !

Attention : Si vous aviez tenté de réinitialiser votre Chromecast avec les paramètres d’usine, il va falloir procéder autrement. Commencez par télécharger la dernière version de Google Home sur votre smartphone (c’est à dire la version 3.30.1.6 sur Android et la version 3.30.1.6 sur iOS) et configurez à nouveau votre Chromecast 2 ou Chromecast Audio avec l’outil prévu à cet effet.