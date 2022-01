Appli mobile des banques : quelles sont les meilleures ?

Quelles sont les meilleures appli mobiles ?

Gérer ses finances est rarement une tâche agréable à effectuer, la disponibilité d’une application mobile au design plaisant et aux fonctionnalités à la fois complètes et novatrices permet de gagner du temps et rendre cette tâche moins contraignante. Pour en savoir plus, voici un TOP 3 des app les plus intéressantes du marché.

Les applications mobiles les plus performantes du marché

Les banques en ligne et banques mobiles sont dotées d’applications mobiles complètes, dans l’air du temps, simples d’utilisation et dont l’interface est très plaisante. Pour en savoir plus sur la performance des app mobiles, voici notre TOP 3 des meilleures appli du marché.

N26

Les points forts de l’application mobile N26 :

Appréciée par ses utilisateurs : note moyenne de 4,25/5 sur les stores d’app

note moyenne de 4,25/5 sur les stores d’app Fonctionnalités innovantes : création de sous-comptes, dépenses catégorisées par univers de consommation, notifications en temps réel à chaque entrée et sortie d’argent…

Contrôle de sa carte bancaire : blocage/déblocage de la CB, désactivation temporaire du paiement en ligne, à l’étranger…

Pour en savoir plus, il est conseillé de consulter les avis N26 sur son forfait gratuit.

Ma French Bank

Voici les avantages de l’application mobile de Ma French Bank :

Des fonctionnalités très modernes : dispositif d’épargne automatique, gestion des dépenses entre amis, cashback, bons d’achats…

: dispositif d’épargne automatique, gestion des dépenses entre amis, cashback, bons d’achats… Effectuer ses opérations en toute autonomie : ajout de bénéficiaires, envoi de virement, accès et partage du RIB…

: ajout de bénéficiaires, envoi de virement, accès et partage du RIB… Gestion de budget simple : catégorisation des dépenses, analyse des opérations, solde mis à jour en temps réel…

Hello Bank

Voici les atouts de l’application mobile de Hello Bank :

Stabilité de l’application : pas de bugs, bonnes notes sur les stores d’app…

: pas de bugs, bonnes notes sur les stores d’app… Surveillance optimale des dépenses : solde actualisé en temps réel, analyse des dépenses via des graphiques, notifications..

: solde actualisé en temps réel, analyse des dépenses via des graphiques, notifications.. Sécurité optimale : connexion biométrique et par reconnaissance faciale, authentification forte

Les fonctionnalités indispensables d’une appli mobile de banque

Une application mobile performante doit être stable, complète et sécurisée. Parmi les fonctionnalités les plus importantes, il faut citer celles permettant de gérer son compte à distance comme consulter son historique d’opérations, accéder à son RIB, effectuer ses virements et gérer sa carte bancaire (consultation des plafonds, faire opposition, blocage temporaire), mais également celles qui permettent de simplifier la gestion de son budget. Les banques en ligne sont nombreuses à proposer à leurs clients des outils comme la catégorisation des dépenses, des graphiques pour mieux identifier les univers où l’on dépense le plus.

Enfin, il faut noter que les applications mobiles avec des fonctionnalités pour sécuriser sa carte bancaire sont avantageuses, car il est possible de bloquer temporairement la carte bancaire en cas de perte momentanée ou encore désactiver certains services comme le sans contact, le paiement en ligne ou encore à l’étranger. La connexion par Face ID/Touch ID est plus sécurisée et les notifications en temps réel donnent l’opportunité de réagir très rapidement en cas d’opérations suspectes.

Les stores d’app : un bon indicateur

Toutes les applications mobiles sont évaluées par leurs utilisateurs via les catalogues d’app Google Play et App Store. Sur ces plateformes, il n’est pas seulement possible de télécharger l’application, mais également de noter sur 5 l’app et laisser un commentaire sur les points forts ou points faibles de l’application. Pour connaître la performance d’une application mobile au quotidien (stabilité, fonctionnalités proposées, évolution), ces stores d’app sont donc un bon indicateur, car les utilisateurs sont nombreux à témoigner de l’utilisation de l’application mobile de la banque.

Par exemple, la rédaction considère N26 comme l’une des meilleures du marché en partie grâce à ses notes exemplaires, car supérieures à 4,2/5 sur Google Play et l’App Store. Les commentaires sont globalement élogieux, cette app est considérée comme stable, les fonctionnalités sont innovantes et complètes et l’ergonomie est optimale.