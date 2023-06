Bon Plan : les Chromecast avec Google TV HD (29€) et 4K (49€)

Bonne nouvelle pour les amateurs de vidéo et de streaming : en ce moment les versions HD et 4K des Chromecast avec Google TV sont en promotion sur Amazon.

Bonne nouvelle pour les amateurs de vidéo et de streaming : en ce moment les versions HD et 4K des Chromecast avec Google TV sont en promotion sur Amazon. Pour rappel, la version HD supporte une définition 1080p HDR alors que la version 4K offre une définition 3.840 x 2.160 HDR.

Mis à part ça, les deux appareils sont physiquement identiques : mêmes fonctionnalités, mêmes caractéristiques. Notons toutefois que la version 4K est disponible en trois coloris : rose, blanc et bleu alors que la version HD se contente d’une unique couleur blanche.

Comme les Fire TV Stick d’Amazon et la plupart des appreils du même genre, les Chromecast avec Google TV se connectent à l’arrière d’un téléviseur via sa prise hdmi. Ils permettent de profiter de nombreuses fonctionnalités telles que le streaming vidéo ou la lecture de contenus via Youtube, Netflix, Prime Vidéo, MyCanal, Disney+, Molotov, etc.. sur son téléviseur.