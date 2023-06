AMD distribue les Radeon Adrenalin 23.5.2 WHQL

Le fabricant AMD vient de mettre en ligne la version 23.5.2 WHQL des pilotes Radeon Adrenalin. Les drivers sont optimisés pour le jeu Diablo IV qui est dispo en accès anticipé depuis quelques heures. Sa sortie officielle est sinon prévue pour le 6 juin prochain.

AMD a publié une nouvelle version de l’AMD Software: Adrenalin Edition 23.5.2, offrant une prise en charge Day-0 pour Diablo IV ainsi que d’autres améliorations en termes de performances et de stabilité.

En outre, la dernière version du logiciel offre de meilleures performances dans Stable Diffusion, un modèle d’apprentissage automatique open-source qui crée des images vives et détaillées basées sur des descriptions textuelles en quelques secondes.

Avec le dernier pilote, la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX offre des performances deux fois plus élevées en moyenne en utilisant DirectML et la version optimisée Microsoft Olive de Stable Diffusion 1.5, par rapport au pilote précédent (23.5.1). Les cartes graphiques Radeon RX Série 7000 sont dotées d’unités de calcul unifiées RDNA 3 avec des accélérateurs d’IA optimisés pour les charges de travail d’IA et ont jusqu’à 24 Go de mémoire GDDR6, ce qui permet aux utilisateurs de travailler avec de grands modèles d’IA.