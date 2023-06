Computex : ADATA dévoile le SSD PCIe 5.0 Legend 970

En plus de son monstrueux SSD Project NeoStorm qui est aussi discret qu’une armoire normande, ADATA a également présente sur son stand du Computex : le Legend 970. C’est un SSD PCIe 5.0 un peu plus classique. Il est animé par un contrôleur Phison E26 et il offre des taux de transferts de 10.000 Mo/s en lecture comme en écriture, et jusqu’à 1,4 millions d’iOPS en lecture – écriture 4K.

Le Legend 970 est équipé d’un dissipateur thermique en aluminium breveté dans lequel est intégré un mini ventilateur qui sert à extraire la chaleur dégagée par les puces de NAND Flash.

D’après Wcctech, ce nouveau SSD sera disponible dans le commerce à partir du mois de juillet. Deux capactiés de stockage seront proposées : 1 To et 2 To. Nous ne connaissons pas les prix pour le moment.