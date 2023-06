Computex : ADATA sort la grosse bertha pour refroidir son SSD PCIe 5.0

Chez ADATA on voit les choses en grand et on ne lésine pas sur les moyens surtout en ce qui concerne les SSD et leurs systèmes de refroidissement…

Chez ADATA on voit les choses en grand et on ne lésine pas sur les moyens surtout en ce qui concerne les SSD et leurs systèmes de refroidissement… Le fabricant a profité du Computex 2023 pour dévoiler son nouveau bébé : le Project NeoStorm , un SSD qui verra le jour sous la marque XPG (la branche gaming d’ADATA).

Le Project NeoStorm est un SSD au format M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x compatible avec la norme NVMe 2.0. Le SSD offre la particularité d’être équipé non pas d’un contrôleur Phison E26 (comme c’est généralement le cas sur la plupart des SSD PCIe 5.0 actuels) mais d’un contrôleur Silicon Motion SM2508 qui parait, lui aussi, très performant.

Ce SSD hors norme offre en effet des débits qui peuvent grimper jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 12.000 Mo/s en écriture, tandi que le nombre d’opérations par secondes peut atteindre jusqu’à 2 millions d’iOPS en lecture comme en écriture.

Mais ce qui différencie ce SSD PCIe 5.0 des autres SSD PCIe 5.0 déjà disponibles sur le marché (ou qui vont arriver…) c’est son système de refroidissement assez atypique qui fonctionne à la fois avec de l’eau et de l’air. Voyez par vous même la photo éclatée de l’ensemble :

Comme on peut le voir sur la photo, le SSD est d’abord placé entre deux pads thermiques puis installé dans un tiroir en aluminium. Il est ensuite surmonté par un dissipateur (lui aussi en aluminium très certainement) sur lequel vient se greffer tout un attirail. On peut apercevoir un refroidissement à double ventilateur qui sert à dissiper et évacuer la chaleur de chaque côté. Le watercooling est enfermé dans un bloc acrylique qui utilise un liquide de refroidissement pour absorber la chaleur du tube en alliage d’aluminium qui se trouve entre le boîtier.

D’après ADATA, ce système de refroidissement offrirait une dissipation thermique 20% plus élevée que le watercooling utilisé par les SSD de certains fabricants concurrents. Une affirmation qui sera difficile à vérifier pour le moment mais vu l’installation et vu l’enchevêtrement de toutes ces couches successives ça peut paraître plus que plausible. Reste toutefois à voir ce que ce fameux SSD va donner dans un PC lambda car vu la taille du dispositif il ne doit plus rester beaucoup de place pour installer une carte graphique ou d’autres composants.

Selon nos confrères du site wccftech.com, le Project NeoStorm ne sera pas commercialisé tout de suite… Sa sortie est prévue pour l’année prochaine et le fabricant prévoit de proposer des modèles de 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To histoire de satisfaire les utilisateurs les plus exigeants et les plus fortunés.