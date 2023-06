Bon Plan : les SSD PCIe 4.0 WD Black SN770 à prix explosés !

Aujourd’hui, grâce à la baisse constante du prix dse SSD et à une promotion organisée par Amazon il est possible d’acquérir ces deux modèle à d’excellents tarifs

Lancé officiellement en février 2022, le WD Black SN770 est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. La version 1 To coûtait plus de 170€ et la version 2 To coûtait plus de 300€ à sa sortie.

Aujourd’hui, grâce à la baisse constante du prix dse SSD et à une promotion d’Amazon il est possible d’acquérir ces deux modèle à d’excellents tarifs :

WD Black SN770 de 1 To à 59,99€ sur Amazon.fr

WD Black SN770 de 2 To à 129,99€ sur Amazon.fr

A noter qu’il est possible aussi d’obtenir ces deux SSD à de bons prix sur Amazon Allemagne :

WD Black SN770 de 1 To à 57,73€ sur Amazon.de (+ port)

WD Black SN770 de 2 To à 104,90€ sur Amazon.de (+ port)

Pour rappel, le WD Black SN770 de 1 To offre des taux de transferts de 5.150 Mo/s en lecture et 4.900 Mo/s en écriture (740K/800K iOPS 4K) et le modèle 2 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (740K/800K iOPS 4K)